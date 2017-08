IM LIVE-VIDEOSTREAM: RB-Leipzig-Sportdirektor Rangnick im LVZ-Talk

Leipzig. Am Donnerstag ist Ralf Rangnick in Monaco vor Ort, wenn die Gruppenzusammensetzung für die erste Phase der UEFA-Champions League ausgelost wird. RB Leipzig ist dann erstmals mit im Lostopf. Direkt aus Monaco reist der Sportdirektor der Roten Bullen am Freitag in die LVZ-Kuppel an. Dort ist er ab 18.30 Uhr zu Gast im Kuppel-Talk mit LVZ-Chefreporter Guido Schäfer. Natürlich wird es dann um die Königsklasse, aber auch um den Saisonstart und andere Fragen gehen.