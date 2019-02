IM LIVEBLOG: Dresdner Leichtathleten kämpfen um nationale Titel

Leipzig. Erster großer Jahreshöhepunkt für Deutschlands Leichathleten: In Leipzig steigen am Samstag und Sonntag die Deutschen Hallenmeisterschaften. Mit am Start sind dann auch Sportlerinnen und Sportler aus Dresden. Zu ihnen gehören natürlich Karl Bebendorf über die 800 Meter und Jenny Elbe im Dreisprung. Beiden DSC-Assen werden Medaillenchancen eingeräumt. Während Bebendorf das Ticket für die Hallen-EM in zwei Wochen allerdings schon sicher hat, muss Elbe noch darum kämpfen. Sie war erst im Januar nach langer Krankheits- und Verletzungspause in den Wettkampfbetrieb zurückgekehrt.