IM LIVEBLOG: Sachsens Leichtathleten kämpfen um deutsche Titel

Leipzig. Generalprobe in Sachsen - Höhepunkt in Schottland: Zwei Wochen vor der Hallen-EM in Glasgow haben die deutschen Leichtathleten bei den deutschen Titelkämpfen in Leipzig noch einmal die Chance, sich zu bewähren. Dabei wurden bereits am Samstag einige Achtungszeichen gesetzt. Am Sonntag geht es ab 13 Uhr weiter. Auf dem Programm stehen unter anderem Dreisprung und Stabhochsprung der Männer sowie Weitsprung der Frauen und die Staffelwettbewerbe.