IM LIVESTREAM: Erzgebirge Aue trifft auf Schalke mit Ex-Coach Tedesco

Aue. Bevor der FC Schalke 04 ins Trainingslager aufbricht, machen die Knappen noch im Erzgebirge Station. Während es für die Bundesligaprofis Neuland sein dürfte, wandelt Coach Domenico Tedesco auf bekannten Pfaden. Denn in der Saison 2017/18 übernahm er den Job an der Seitenlinie beim FC Erzgebirge Aue und schaffte mit den Veilchen den kaum noch für möglich gehaltenen Klassenerhalt in der zweiten Liga . Gern hätte ihn der Verein behalten, aber Schalke und das Fußballoberhaus lockten.

Nun kehrt Tedesco an seine alte Wirkungsstätte zurück. Für ihn und sein Team ist das Spiel am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr)ein "normaler" Test, für die Erzgebirger viel mehr als das. Die Partie gegen die Elf aus Gelsenkirchen ist der Höhepunkt der offiziellen Saisoneröffnung und Stadioneinweihung. Die Tickets gingen weg wie warme Semmeln, trotz Urlaubszeit. 15.500 Karten gingen im Vorverkauf weg. 16.080 Zuschauer fasst die runderneuerte Arena. Vereinspräsident Helge Leonhardt darf also mit ausverkauftem Haus rechnen. „Dieser Tag wird in die Geschichte des FC Erzgebirge Aue eingehen", sagte er im Vorfeld. "Das neue, wunderschöne Stadion gegen einen Traditionsverein wie den FC Schalke 04 einzuweihen, ist ein Privileg“