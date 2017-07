IM LIVETICKER: Das einzig wahre Leipziger Derby zwischen der BSG Chemie und dem 1. FC Lok

Leipzig. Es ist soweit: Am Samstag startet die Regionalliga Nordost in ihre neue Saison, und zwar mit einem Knaller. Die BSG Chemie Leipzig empfängt den 1. FC Lok Leipzig zum einzig wahren Leipziger Derby. Um 12 Uhr ist Anpfiff im Alfred-Kunze-Sportpark, der aus allen Nähten platzen wird. Im November standen sich beide Teams zuletzt direkt gegenüber. Im Viertelfinale des Sachsenpokals hatten die Blau-Gelben die Nase vorn. Hiromu Watahiki markierte in der Verlängerung den goldenen Treffer. Logisch, dass die Chemiker am Samstag auf Revanche brennen.