Im Liveticker: Der TSV Hannover-Burgdorf gegen die Füchse Berlin

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf will sich auch nach der fast perfekten Europacup-Qualifikation nicht hängen lassen. „Wir hoffen auf drei Siege“, sagte Rückraumspieler Mait Patrail vor den letzten drei Saisonspielen. Allerdings hat es die Recken-Aufgabe gegen die Füchse Berlin in sich: Sie treten beim Tabellendritten Berlin an (Beginn um 19 Uhr).

Die Hauptstädter haben am Sonntag überraschend Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen besiegt und wahrten ihre Chance auf einen Champions-League-Rang. „Wir dürfen nicht verlieren, wenn wir Großes erreichen wollen“, sagte Füchse-Coach Velimir Petkovic.