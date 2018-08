Im Liveticker: Die Saisoneröffnung von Hannover 96 und das Testspiel gegen Athletic Bilbao

Heute steht der letzte Härtetest für die 96-Profis in der Vorbereitung auf dem Programm: In der HDI-Arena trifft das Team von Trainer André Breitenreiter auf Athletic Bilbao. Das Spiel gegen die Spanier ist die letzte Partie, bevor es für 96 in der kommenden Woche mit dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim Karlsruher SC richtig ernst wird. Anstoß für das Freundschaftsspiel in der HDI-Arena ist um 15.30 Uhr. Zahlreiche Tickets sind für kurzentschlossene Besucher noch vorhanden. Vorher steigt ab 11 Uhr die große Saisoneröffnung rund um das Stadion.