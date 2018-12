IM LIVETICKER: Europa-League-Showdown für RB Leipzig gegen Trondheim

Cheftrainer Ralf Rangnick will daher seine Bestbesetzung aufbieten. „Wir haben das zwölfte internationale Spiel in dieser Saison. In den bisherigen elf Spielen haben wir immer die bestmöglichste und ausgeruhteste Mannschaft ins Rennen geschickt. Das wird auch am Donnerstag so sein“, sagte Rangnick auf der Pressekonferenz vor der Partie. Der Coach kann gegen die Norweger auf Bruma zurückgreifen. Der Portugiese stand beim Abschlusstraining am Mittwoch wieder mit dem Team auf dem Platz. Der Mittelfeldspieler musste zuletzt aufgrund muskulärer Probleme passen. Verzichten muss Rangnick lediglich auf den langzeitverletzten Emil Forsberg. Der Schwede leidet an einer Adduktorenverletzung.