IM LIVETICKER: Gegen wen muss RB Leipzig in der Champions League ran?

Leipzig. Interne Duelle zwischen Teams aus demselben Land sind in der Gruppenphase noch ausgeschlossen. Weitere gesicherte Infos gibt es nicht vor der Auslosung der Gruppen für die erste Phase der UEFA-Champions-League. RB Leipzig ist als Bundesligazweiter der Vorsaison erstmals dabei. Verantwortliche, Spieler uns Fans fiebern der Zeremonie in Monaco entgegen, die am Donnerstag um 18 Uhr beginnt. Wir begleiten das Geschehen im Liveticker.