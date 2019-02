IM LIVETICKER: Gewinnt RB Leipzig gegen Hoffenheim auch das dritte Duell?

Leipzig. RB Leipzig will mit einem Sieg im pikanten Duell mit 1899 Hoffenheim und dem künftigen Trainer Julian Nagelsmann auf Platz drei in der Fußball-Bundesliga klettern. Trainer Ralf Rangnick stehen in der Partie an diesem Montag (20.30 Uhr/Eurosport 2/DAZN) in der Red Bull Arena voraussichtlich auch die zuletzt angeschlagenen Kreativspieler Emil Forsberg und Kevin Kampl zur Verfügung. Hoffenheim muss dagegen auf den verletzten Dennis Geiger im Mittelfeld verzichten.