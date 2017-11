IM LIVETICKER: RB Leipzig beim AS Monaco zum Siegen verdammt

Monaco. An die Europa League will Ralph Hasenhüttl nicht einen Gedanken verschwenden. Im Fürstentum Monaco setzt der Trainer von RB Leipzig im vorletzten Gruppenspiel der Champions League auf volle Offensivkraft und eine kluge Verteidigung - und darauf, so die Chance auf das Achtelfinale zu wahren. „Es ist schon so etwas wie ein Endspiel. Da alles reinzupacken, ist einfach Pflicht. Wir müssen mit aller Macht defensiv arbeiten, nach vorne haben wir immer unsere Möglichkeiten, egal gegen welchen Gegner“, sagte der Österreicher am Montag im Stade Louis II.