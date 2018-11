IM LIVETICKER: RB Leipzig empfängt Bayer 04 Leverkusen

Leipzig. RB Leipzig will mit dem sechsten Saisonsieg seinen Platz in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga festigen. Doch mit Bayer Leverkusen wartet am Sonntag (15.30/Sky) ein unangenehmer Gegner. Die Sachsen müssen neben Marcelo Saracchi und Emil Forsberg vielleicht auch auf Timo Werner verzichten. Sein Einsatz ist noch unklar. Die Gäste kommen mit dem Erfolgserlebnis der vorzeitigen Qualifikation für die K.o.-Runde der Europa League nach Sachsen. Das hatte Leipzig durch ein 1:2 bei Celtic Glasgow verpasst.

Leipzig ist seit neun Bundesliga-Partien ungeschlagen. Die Leverkusener feierten zuletzt einen beeindruckenden 6:2-Auswärtssieg in Bremen, dafür gab es zu Hause eine herbe 1:4-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim. In den bisherigen vier Duellen gegen Bayer siegte Leipzig zweimal, einmal gab es ein Remis. Das Spiel in Leipzig in der Vorsaison gewann Leverkusen allerdings deutlich mit 4:1.