JETZT LIVE: RB Leipzig empfängt Bayer 04 Leverkusen

Leipzig. Begleitet von Fan-Protesten gegen Montagsspiele kämpfen RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen um wichtige Punkte für den Einzug in die Champions League. Gastgeber Leipzig hat in der Tabelle der Fußball-Bundesliga vor der Partie an diesem Montag (20.30 Uhr) in der Red Bull Arena einen Zähler Vorsprung auf Leverkusen. RB-Coach Ralph Hasenhüttl sprach bereits von einem Sechs-Punkte-Spiel. Leipzig, seit sieben Spielen unbesiegt, wird wohl wie beim Heimsieg über den FC Bayern mit einer Dreier-Abwehrkette spielen.