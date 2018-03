JETZT LIVE: RB Leipzig empfängt Borussia Dortmund

Leipzig. Sie haben viel gesprochen. Sie haben auch den Spaß wiederentdeckt. Nun soll Borussia Dortmund einen RB Leipzig in Bestform zu spüren bekommen. Im Kampf um den Einzug in die Champions League stehen die auf Rang sechs in der Fußball-Bundesliga abgerutschten Sachsen an diesem Samstag (18.30 Uhr) unter Druck. „Sich in der Phase eine Serie zu erarbeiten, wäre sehr wichtig. Dann könnte man sich einen Puffer verschaffen“, sagte Trainer Ralph Hasenhüttl am Donnerstag.