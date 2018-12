IM LIVETICKER: RB Leipzig empfängt Borussia Mönchengladbach

Mit Blick auf das ausverkaufte Heim-Duell (15.30 Uhr/Sky) gegen den Ligazweiten Gladbach hat Rangnick keine Bedenken, dass die zweite Pflichtspielniederlage nacheinander am Selbstvertrauen seiner Kicker gekratzt haben könnte. Nach der Pleite in Salzburg können die Sachsen in der Europa League nicht mehr aus eigener Kraft weiterkommen. Er selbst habe nach Spielende aber schnell in den „Vor-Gladbach-Modus“ geschaltet.