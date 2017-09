IM LIVETICKER: RB Leipzig empfängt Borussia Mönchengladbach

Leipzig. Nach dem gelungenen Auftakt in die Champions League wartet auf RB Leipzig am Samstag (Anpfiff 18.30 Uhr) im Bundesliga-Topspiel die Borussia aus Mönchengladbach. Gegen die "Fohlen" erwartet RB Coach Ralph Hasenhüttl trotz deren Verletzungsmisere mit acht Spielern ein hartes Stück Arbeit. «Sie haben trotzdem noch genug Qualität in ihrem Kader und gehören zu den besten Teams in der Liga.» Der Österreicher plant angesichts der anstehenden Belastung mit fünf Spielen in 15 Tagen sein Team personell zu verändern. So könnten Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Diego Demme und Stefan Ilsanker eine Pause bekommen.