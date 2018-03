IM LIVETICKER: RB Leipzig führt nur noch 2:1 gegen St. Petersburg

Leipzig. RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl setzt anstelle des angeschlagenen Kevin Kampl in der Startformation gegen den FC Zenit St. Petersburg auf Diego Demme. Zudem lässt der Österreicher auch Offensivmann Marcel Sabitzer im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League an diesem Donnerstag (21.05 Uhr/Sky und Sport1) zunächst auf der Bank. Für Sabitzer rückt der Portugiese Bruma in die Anfangsformation des Tabellensechsten der Fußball-Bundesliga.