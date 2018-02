IM LIVETICKER: RB Leipzig empfängt den SSC Neapel

Leipzig. Ein 1:1 wie vor fast 30 Jahren gegen den SSC Neapel mit Diego Maradona würde locker reichen. Auf Rechenspiele will sich RB Leipzig in der Partie am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) aber nicht einlassen, mit einer leichten Aufgabe nach dem 3:1-Hinspielsieg rechnet der deutsche Fußball-Vizemeister auch nicht. „Ich muss jeden enttäuschen, der glaubt, dass das morgen für uns ein Spaziergang wird“, sagte Trainer Ralph Hasenhüttl am Mittwoch in der Red-Bull-Arena: „Ich erwarte sehr, sehr viel Gegenwehr.“