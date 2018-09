IM LIVETICKER: RB Leipzig empfängt Fortuna Düsseldorf

Leipzig. In der Nerven aufreibenden Europa-League-Qualifikation musste RB Leipzig bis kurz vor Schluss um das Weiterkommen zittern. Das braucht Coach Ralf Rangnick nicht noch mal. Deshalb hofft der 60-Jährige im ersten Saison-Heimspiel der Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (15.30 Uhr): „Dass wir a) zu Null spielen und b) genug Chancen kreieren, um zu gewinnen. Und das nicht unbedingt erst in der 90. Minute“, sagte Rangnick scherzend.