IM LIVETICKER: RB Leipzig empfängt Universitatea Craiova

Leipzig. Cheftrainer Ralf Rangnick strebt mit RB Leipzig schon im Qualifikations-Hinspiel der Europa League gegen Universitatea Craiova eine Vorentscheidung an. „Wir werden mit dem Vorsatz ins Spiel gehen, das Spiel eventuell schon vorzuentscheiden, auch wenn Craiova versuchen wird, dies zu verhindern“, so der Coach.

Auch wenn außer Dayot Upamecano alle Spieler beim Abschlusstraining am Mittwochvormittag dabei waren, schließt Rangnick für einige zuletzt angeschlagenen Akteure einen Startelf-Einsatz aus. „Konrad Laimer und Dayot Upamecano steigen am Montag wieder ins Training ein. Nordi Mukiele hat wieder trainiert, auch keine Probleme, von Beginn an wird er aber nicht spielen“, erklärte Rangnick.