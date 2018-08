IM LIVETICKER: RB Leipzig im entscheidenden Spiel gegen Zorya Luhansk

Leipzig. Ein Tor mehr schießen als der Gegner, das ist das Ziel von RB Leipzig am Donnerstagabend. Im Rückspiel der Europa-League-Playoffs gegen Zorya Luhansk (Anpfiff 18:30 Uhr) geht es um die Teilnahme an der Gruppenphase. Nur ein Sieg bringt die Roten Bullen in eben diese, denn das Hinspiel in der Vorwoche endete 0:0. RB-Coach Ralf Rangnick erwartet einen Gegner, der defensiv eingestellt ist und auf Konter sowie Standards vor dem Leipziger Tor warten wird. „Wir müssen selbst Standards kreieren und diese dann zielstrebiger ausspielen als zuletzt. Wir müssen Druck ausüben, den Gegner stressen und zu Fehlern zwingen“, sagte er im Vorfeld.