IM LIVETICKER: RB Leipzig reist zum 1. FC Köln

Leipzig. Der Appell an den Teamgeist und den Einsatzwillen bei den Profis von RB Leipzig war nicht zu überhören. «Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir sehr, sehr genau wissen, wann und wie wir erfolgreich sein können: Nämlich nur dann, wenn wir gemeinsam auf dem Platz agieren», sagte Trainer Ralph Hasenhüttl am Freitag bei der Pressekonferenz des sächsischen Fußball-Bundesligisten. Und Hasenhüttl ergänzte, dass er nicht müde werde, Hunger und Gier von seinen Spielern einzufordern.

Rotation bei RB Leipzig - Guido Schäfer mit den Infos zur Startelf in Köln

Dennoch hält der 50 Jahre alte Österreicher es für vermessen, vor dem Spiel beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga, 1. FC Köln, von einem Pflichtsieg für die Leipziger zu reden. Zwei Auswärtsniederlagen in der Liga, zum Auftakt mit 0:2 beim FC Schalke 04 und zuletzt 0:1 beim FC Augsburg, haben so manches relativiert. Auch bei einem Champions-League-Teilnehmer, der den Anspruch an sich stellt, auf dem Weg zu einer Spitzenmannschaft zu sein. Verzichten muss der Coach dabei auf seinen wichtigsten Stürmer: Timo Werner konnte die Reise nach Köln aufgrund anhaltender, gesundheitlicher Probleme nicht antreten.