IM LIVETICKER: RB Leipzig vs. FC Bayern zum Zweiten, diesmal in München

Dann halt in der Meisterschaft - im vierten Anlauf will RB Leipzig endlich den großen FC Bayern schlagen. Drei Tage nach dem mitreißenden Pokalkracher, der erst im Elfmeterschießen zugunsten der Münchner entschieden worden war, kommt es zum erneuten Kräftemessen. Das Duell des Bundesliga -Zweiten FC Bayern und –Dritten RB Leipzig verspricht das nächste mitreißende Kräftemessen des deutschen Dauer-Giganten mit dem rasanten und fußballerisch so erfrischenden Emporkömmling zu werden. „Wir brauchen genau solche Spiele, um besser zu werden“, sagt RB-Trainer Ralph Hasenhüttl. Er konnte in seiner Trainer-Karriere bisher noch nie gegen die Bayern gewinnen.

Andere brauchen viele Jahre, wenn sie es überhaupt mal schaffen, mit den Bayern auf Augenhöhe zu sein. RB war es sicher noch nicht im ersten Jahr in der Bundesliga. In der zweiten Saison schon eher. Das 4:5 im Elfmeterschießen am Mittwoch war der eindrucksvolle Beleg - denn Leipzig spielte im Pokal ab der 54. Minute in Unterzahl und ging danach sogar in Führung. „Ich bin heiß darauf, über 90 Minuten zu sehen, wie wir den Bayern Paroli bieten können“, sagt Hasenhüttl.