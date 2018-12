IM LIVETICKER: RB Leipzig will den Sieg gegen Werder Bremen

Leipzig. Mit einem Sieg gegen den SV Werder Bremen will Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) für einen positiven Hinrundenabschluss sorgen. Trotz des dann schon 31. Spiels sieht Trainer Ralf Rangnick noch genügend Kräfte. „Sie werden alles raushauen. Und das ist, wie man schon in München gesehen hat, eine ganze Menge. Die Jungs haben noch genügend Sprit im Tank“, sagte Rangnick.