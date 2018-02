JETZT LIVE: RB Leipzig zu Gast bei Eintracht Frankfurt

Frankfurt. RB Leipzig will mit einem Sieg im ersten Montagsspiel der Fußball-Bundesliga den zweiten Tabellenplatz zurückerobern. Trainer Ralph Hasenhüttl stehen für die Partie bei Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr/Eurosport) bis auf den langzeitverletzten Nationalspieler Marcel Halstenberg alle RB-Profis zur Verfügung. Er dürfte angesichts der Belastung durch das zurückliegende Hinspiel und die bevorstehende Rückpartie am kommenden Donnerstag gegen den SSC Neapel Veränderungen in der Startelf vornehmen. Von den bisher drei Begegnungen mit der Eintracht konnte Leipzig zwei gewinnen, einmal trennten sich beide Teams unentschieden.