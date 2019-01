IM LIVETICKER: RB Leipzig zu Gast bei Fortuna Düsseldorf

Leipzig/Düsseldorf. RB Leipzigs Cheftrainer Ralf Rangnick hat den Einsatz von Fußballprofi Emil Forsberg am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) im Bundesligaspiel bei Fortuna Düsseldorf offen gelassen. „Wir sind sehr froh, dass alles ausgestanden ist, auch bei der Innenbandzerrung beim Knie und bei den Adduktoren und seiner Leiste. Alles andere ist eine Frage der Wettkampfhärte und der Widerstandsfähigkeit, ob man ihn nach fast vier Monaten Pause bringen kann. Er hat ja jetzt kein einziges Spiel gemacht“, sagte Rangnick zu Spielmacher Forsberg am Freitag in Leipzig.