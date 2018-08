JETZT IM LIVETICKER: RB Leipzig zu Gast bei Zorya Luhansk

Für RB Leipzig wird es ernst. Im Hinspiel der Europa-League-Playoffs bei FK Sorja Luhansk wollen sich die Sachsen am Donnerstag in Saporischschja eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 30. August in Leipzig verschaffen. Gleichzeitig will man sich aber auch Selbstvertrauen für den schweren Bundesliga-Auftakt am Sonntag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund holen. Nach den relativ einfachen Aufgaben in den ersten beiden Runden gegen BK Häcken aus Schweden und Universitatea Craiova aus Rumänien dürften die Ukrainer ein ernstzunehmender Kontrahent sein.