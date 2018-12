IM LIVETICKER: RB Leipzig zu Gast beim SC Freiburg

Leipzig. Dieses Duell hat schon statistisch gesehen viel in sich. Wenn an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) der Bundesliga-Dritte RB Leipzig beim Tabellen-13. SC Freiburg antritt, ist Brisanz programmiert. Die im Oberhaus zweikampfstärksten Sachsen - 1445 gewonnene Duelle - treffen auf die laufstärkste Mannschaft der Fußball-Bundesliga (1558,2 Kilometer). „Es ist das Team, das in der Bundesliga am meisten läuft. Innerhalb der Mannschaft herrscht eine extreme Hilfsbereitschaft. Wir werden sicherlich nicht so viele Torchancen bekommen“, betonte Cheftrainer Ralf Rangnick am Donnerstag in Leipzig.