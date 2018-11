IM LIVETICKER: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg

Leipzig/Wolfsburg. Fußball-Bundesligist RB Leipzig will nach der Länderspielpause mit dem nächsten Erfolgserlebnis den Endspurt bis Weihnachten einleiten. Beim VfL Wolfsburg will das Team von Trainer Ralf Rangnick am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gewinnen. Fraglich ist der Einsatz der beiden Mittelfeldspieler Kevin Kampl und Marcel Sabitzer sowie von Innenverteidiger Dayot Upamecano. Emil Forsberg fehlt weiter.