Im Liveticker: TSV Hannover-Burgdorf zu Gast beim VfL Gummersbach

Carlos Ortega ist nicht in Geberlaune. „Auch wenn der eine oder andere Spieler schon geistig im Urlaub sein mag, wollen wir am Sonntag die zwei Punkte aus Gummersbach mitnehmen“, sagte der Recken-Trainer. Für die TSV Hannover-Burgdorf geht es beim Traditionsclub VfL Gummersbach (Beginn um 15 Uhr) um das Sahnehäubchen auf eine formidable Spielzeit. Mit einem Sieg im Bergischen Land hätten die Hannoveraner mit 47 Punkten die beste Bundesliga-Bilanz aller Zeiten erreicht. Bisher stehen 46 Zähler (2013/ 2014) zu Buche.

Die elementaren sportlichen Ziele haben die Recken dagegen schon erreicht. Der sechste Platz in der Liga sichert seit dem EHF-Europapokalsieg der Füchse Berlin den eigenen Europacupstart in der Saison 2018/2019. Zudem standen die Hannoveraner erstmals in der Vereinsgeschichte im Final-Four-Turnier um den DHB-Pokal und erreichten sogar das Endspiel.

Abwehrchef Sven-Sören Christophersen, der nach dem Spiel in Gummersbach seine aktive Laufbahn beendet und Sportlicher Leiter der Recken wird, sagte: „Wir haben Kiel dreimal besiegt und 3:1 Punkte gegen Flensburg geholt, das war schon einmalig.“