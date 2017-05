Im Video: Die Highlights des ersten Sportbuzzer Fantalks 3.0

Diese Premiere hat richtig Spaß gemacht! Unser neuer Web-TV-Fußballtalk, der SPORT BUZZER Fantalk 3.0, ist am Freitag erfolgreich angelaufen. Hochkarätige Gäste aus der Welt des Fußballs und des Sports allgemein wie RB-Leipzig-Sportdirektor Ralf Rangnick , FC-Bayern-Ikone Stefan Effenberg , Kult-Kommentator Wolff Fuss und viele weitere Promis (hier die komplette Gästeliste) haben mit Moderatorin Isabella Müller-Reinhardt über die schönste Nebensache der Welt diskutiert.

So erleben unsere Zuschauer von der Fantheke aus den Talk.

So erleben unsere Zuschauer von der Fantheke aus den Talk. © Christian Modla

So sieht es im umgebauten Pentahotel aus.

So sieht es im umgebauten Pentahotel aus. © Christian Modla

Von der Fantheke können sich drei Zuschauer in die Diskussion einbringen.

Von der Fantheke können sich drei Zuschauer in die Diskussion einbringen. © Christian Modla

So sieht es im Übertragungswagen aus.

So sieht es im Übertragungswagen aus. © Twitter

Per Buzzer konnten sich drei ausgewählte Zuschauer in die Diskussion einbringen.

Per Buzzer konnten sich drei ausgewählte Zuschauer in die Diskussion einbringen. © Christian Modla

Drei Zuschauer können sich von einer Fantheke aus per Buzzer in die Diskussion einschalten.

Drei Zuschauer können sich von einer Fantheke aus per Buzzer in die Diskussion einschalten. © Christian Modla

Madsack-Sportchef Marco Fenske vor der Sendung am Mikrofon.

Madsack-Sportchef Marco Fenske vor der Sendung am Mikrofon. © Christian Modla

Julius Brink und Stefan Effenberg vor dem Talk in der Lounge.

Julius Brink und Stefan Effenberg vor dem Talk in der Lounge. © Twitter

Das Studio im Pentahotel in Leipzig: Der SPORTBUZZER ist bereit!

Das Studio im Pentahotel in Leipzig: Der SPORTBUZZER ist bereit! © Twitter

120 Minuten Fußballtalk, 130 Gäste im Pentahotel Leipzig, hitzige Debatten - und auch die Themen hatten es in sich: Ralf Rangnick konterte cool Aussagen von Uli Hoeneß, dass sich RB Leipzig von seiner Strategie, nur junge Spieler zu verpflichten, wegen der Champions-League-Qualifikation abwenden müsse. Der Sportdirektor des aktuellen Tabellenzweiten verriet außerdem, welchen Spieler im Alter über 28 Jahren er für RB interessant finden würde und gab einen Einblick in die Kaderplanung für die kommende Saison. Stefan Effenberg nahm den FC Bayern München und Thomas Tuchel in Schutz, während Lucien Favre, aktuell Trainer beim französischen Erstligisten OGC Nizza, vielsagend von der Bundesliga schwärmte.