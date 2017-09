Im Video: Sion-Präsident schlägt TV-Experten ins Gesicht

"Ich habe mein Mikrofon gehalten, habe mich gar nicht gewehrt. Ich habe gedacht, das darf doch gar nicht wahr sein!", sagte Rolf Fringer, der als TV-Experte für den "Teleclub" arbeitet. War es aber: Denn nach dem Spiel zwischen Lugano und Sion (1:2) rastete Sions Präsident Christian Constantin einfach aus, griff den Experten tätlich an. "Plötzlich rief jemand warnend, dass Christian Constantin auf mich zurennen würde. Ich drehte mich um und hatte schon den ersten Schlag mitten im Gesicht", so Fringer. Der ehemalige Trainer des VfB Stuttgart erklärte: "Zuerst ist sein Sohn gekommen und dann er. Er hat mir drei, vier Ohrfeigen gegeben."

Doch damit sollte es das noch nicht gewesen sein. "Es folgten einige weitere Schläge. Ich drehte mich ab und wollte flüchten, bin dabei aber über die Kamera gestolpert. Ich bin auf dem Boden ausgerutscht, umgefallen. Dann gab es noch einen Tritt in den Hintern, in den Rücken. Also, eigentlich unglaublich!", so Fringer über den Eklat. Hintergrund der tätlichen Übergriffe seien kritische Fragen des Experten gewesen. Fringer gegenüber dem Blick: "In der Sendung aus Lugano habe ich nichts Großes über ihn gesagt. In den Sendungen von letzter Woche habe ich seine Art und seinen Führungsstil sicher das eine oder andere Mal kritisiert. Aber immer im sachlichen Rahmen." Und weiter: "Das zeigt, dass diese Menschen einfach nur austeilen können und nicht einstecken." Das letzte Wort sei noch nicht gesprochen, erklärte Fringer.