Im Video: So lief das Super-Quali-Wochenende zum Sportbuzzer Masters in Hannover

Dass in der Halle auch Außenseiter eine Chance haben, zeigte sich gleich mehrfach. So unterlag der auf dem Feld ungeschlagene TSV Godshorn beim vereinseigenen Turnier ausgerechnet der eigenen zweiten Mannschaft. Das ist besonders bitter, weil nur erste Mannschaften sich für das Masters qualifizieren können. Bezirksligist SV Arnum fertigte im Pattenser Finale überraschend den klassenhöheren TSV Pattensen mit 4:0 ab. Und Kreisligist VfL Borsum schaffte es beim stark besetzten Sarstedter Turnier sensationell ins Halbfinale.

Was für ein Wochenende in der Qualifikation zum Sportbuzzer Masters! Obwohl die Eisglätte Zuschauer kostete – auch der Mannschaftsbus des HSC Hannover wurde beschädigt –, haben in jeder der sieben Hallen mehrere Hundert Zuschauer ihre Teams unterstützt und eine ordentlich dreistellige Zahl an Toren bejubelt. Neuer Tabellenführer ist der Oststädter SV. Der Landesligist holte sich am Sonnabend den Turniersieg in Sarstedt und am Sonntag einen zweiten Platz beim TSV Havelse. ( Hier geht es zur kompletten Tabelle .)

Fast nach hinten losgegangen wäre dagegen die Taktik des 1. FC Germania Egestorf/Langreder. Weil am Sonnabend zeitgleich ein Wettbewerb in Osnabrück anstand, schickte der Regionalligist für die Vorrundenspiele beim FC Lehrte ein Team mit Spielern aus der zweiten Mannschaft und den A-Junioren – und schrammte mit nur einem Sieg aus vier Spielen haarscharf am Ausscheiden vorbei. Am Sonntag war dann die erste Garde am Start und sicherte sich souverän den Turniersieg.

Sieben Turniere stehen noch aus, dann steht fest, welche zwölf Teams sich für das große Masters-Finale am 29. Januar, 13 bis 19 Uhr, in der Swiss Life Hall am 96-Stadion qualifizieren. Erwartet werden dort wieder mehr als 2000 Zuschauer, tolle Stimmung – und viele Möglichkeiten, mit Managern, Trainern und Spielern der regionalen Fußballszene ins Gespräch zu kommen. Karten gibt es für fünf Euro an der Tageskasse.