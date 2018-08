Hier das Video der Tuchel-Show

Er schnappte sich ein Mikrofon und gab die erste Strophe des Pharell-Williams-Hit "Happy" wieder: "It might seem crazy what I'm 'bout to say Sunshine she's here, you can take a break Mama - hot air balloon that could go to space With the air like I don't care, baby, by the way."

Seine Spieler jubelten und feierten den Trainer. Anschließend tanzten alle gemeinsam im PK-Raum.

Tuchel scheint bereits voll und ganz bei PSG angekommen zu sein!