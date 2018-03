Im Wortlaut! So beleidigte der Köln-Chaot Stuttgart-Torwart Zieler

Bei Hannover 96 war er ein Star, bei Leicester City konnte er sich nicht durchsetzen und wechselte zurück in die Bundesliga - zum VfB Stuttgart. Wir werfen einen Blick auf eine bewegte Karriere.

Bei Hannover 96 war er ein Star, bei Leicester City konnte er sich nicht durchsetzen und wechselte zurück in die Bundesliga - zum VfB Stuttgart. Wir werfen einen Blick auf eine bewegte Karriere. © imago/BPI

Seine ersten fußballerischen Schritte machte der junge Ron-Robert in Köln. Zunächst beim damaligen SCB Preußen (heute SCB Viktoria) Köln, später in der Jugend des 1. FC Köln.

Seine ersten fußballerischen Schritte machte der junge Ron-Robert in Köln. Zunächst beim damaligen SCB Preußen (heute SCB Viktoria) Köln, später in der Jugend des 1. FC Köln. © imago/Eduard Bopp

Von da wechselte Zieler nach England, in den Nachwuchsbereich von Manchester United.

Von da wechselte Zieler nach England, in den Nachwuchsbereich von Manchester United. © imago/Colorsport

In dieser Zeit wurde Zieler auch erstmalig für ein deutsches Nationalteam nominiert: Von der U-16 bis zur U-20 durchlief er alle Stufen des DFB-Förderprogramms.

In dieser Zeit wurde Zieler auch erstmalig für ein deutsches Nationalteam nominiert: Von der U-16 bis zur U-20 durchlief er alle Stufen des DFB-Förderprogramms. © Thomas Eisenhuth