"Immer das größte Bierglas": Carsten Linke über seine Erfahrungen auf dem Rathausbalkon

Carsten Linke, Sie sind 96-Aufstiegsexperte und Feierbiest – wir erhoffen uns von Ihnen Aufschluss, was auf 96-Mannschaft und Fans zukommen könnte. 2002 war das ja nicht so spannend wie jetzt, das war ja eher ein fließender Aufstieg in die Bundesliga. Wir hatten 6:0 gegen Schweinfurt am Ostersamstag gewonnen. Die anderen mussten danach noch spielen, sodass wir auf dem Sofa aufgestiegen sind. Trotzdem haben wir nach dem Spiel mit den Fans im Stadion schön und ausgiebig gefeiert. Es war aber alles vorbereitet, Aufstiegs-T-Shirts und Käppis gedruckt. Davon haben wir als Spieler vorher nichts mitbekommen, das war von den Trainern und Marketingabteilung geregelt worden. Wir waren ja auch so weit vorne in der Tabelle, dass wir, wenn nicht gegen Schweinfurt, dann in den nächsten Wochen aufgestiegen wären. Also eine ganz andere Situation als jetzt ... Für uns ist 2002 die Saison so ausgetrudelt, die Situation jetzt ist aber vergleichbar mit dem Aufstieg 1998 in die zweite Liga nach den beiden Spielen gegen Tennis Borussia Berlin. Das war ein Aufstiegs-Play-off der Regionalliga-Meister mit Hin- und Rückspiel. Wir hatten das Hinspiel in Berlin 0:2 verloren, TB war auch klarer Favorit. Im Rückspiel ging es um alles oder nichts. Wir sind nach dem Elfmeterschießen aufgestiegen. Die Anspannung, die man wochenlang mit sich herumschleppt, fällt dann ruckzuck ab. Es ist aber schwierig zu genießen, weil so viele Eindrücke auf dich einprasseln. Das war für alle schwierig, aber eben auch fantastisch.

So feierte Hannover 2002 die Rückkehr von 96 in die Bundesliga Auf dem Rathausbalkon feiern die Profis von Hannover 96 nach dem letzten Spiel gegen Fürth die Rückkehr in die erste Liga. Am selben Tag gab es auch noch einen großen Autokorso durch die Stadt. 2002 waren die 96-Fans bei der Aufstiegsfeier aus dem Häuschen. © imago 13 Jahre sind vorbei! Hannover 96 kehrt in die erste Liga zurück. (Plakat im Spiel gegen Schweinfurt) © imago Die Spieler und Trainer Ralf Rangnick jubeln nach dem Schweinfurt-Spiel über den Aufstieg. © Zur Nieden Ralf Rangnick freut sich mit den 96-Fans. © zur Nieden Damals freuten sich die 96-Fans sogar noch auf den FCK. © imago Zeugwart Mille Gorgas feiert nach dem Schweinfurt-Spiel mit Steven Cherundolo die Rückkehr in die Bundesliga. © zur Nieden Am letzten Spieltag jubelten die 96-Profis auch nochmal im Fürther Playmobil-Stadion. © imago/Liedel Am letzten Spieltag jubelten die 96-Profis auch nochmal im Fürther Playmobil-Stadion. © imago/Liedel

1998 durften Sie erstmals auf den Rathausbalkon, 2002 wieder. Wie ist es als Stammgast da oben? Wir hätten es ruhig früher und öfter machen können. Das ist zum einen ein fantastisches Rathaus – und zum anderen feiert man da mit den Fans. Das ist noch mal etwas ganz anderes. Da oben bekommt man kompakt mit, was Hannover 96 den Menschen in der Stadt bedeutet. Und auch, was der Erfolg für den Fan bedeutet, der auch 34 Spieltage mit der Mannschaft gefiebert hat, teilweise finanziell viel investiert hat in die Auswärtsfahrten. Das 96-Gefühl bekommt man in diesen Momenten extrem gut mit. Die jetzige Mannschaft wird das schon erlebt haben beim Sieg gegen Stuttgart. Dieses Wir-Gefühl mit den Fans gibt es in der ausgeprägten Form nur an ganz wenigen Tagen – und das muss man dann auch genießen. Hat man auch einen schönen Panorama-Blick vom Rathaus-Balkon? Das war ein fantastischer Ausblick und ein fantastischer Einblick in die 96-Seele. Gab es besondere Momente da oben? Ich sehe oft alte Bilder, auf denen ich immer das größte Bierglas in der Hand halte. ... und es wurde immer nachgefüllt. Ja, und zwar ohne dass ich mich bewegen musste. Nein, das ist schon sehr besonders, weil man da oben auch untereinander als Mannschaft die Saison Revue passieren lässt. Man klatscht seine Mannschaftskollegen ab, und alle teilen gemeinsam den Erfolg. Ob der eine gespielt hat und der andere nicht, das ist da oben völlig uninteressant. Jeder weiß, dass er seinen Teil dazu beigetragen hat. Man kann nur da oben stehen, wenn in der Saison alle ihren Job gemacht haben.

Partywissen zum Saisonfinale von Hannover 96 beim SV Sandhausen. ​ 96 hat noch nie in Sandhausen gespielt. Das einzige Aufeinandertreffen war das Hinspiel im Dezember. Es endete 0:0. © dpa Niclas Füllkrug hat in Sandhausen in der letzten und der vorletzten Saison für den 1. FC Nürnberg getroffen. Er erzielte jeweils das 1:0 für die Franken. Mach´s nochmal, Fülle! Und auch für Greuther Fürth hat Füllkrug in Sandhausen zugeschlagen, erzielte am 8.12.2013 das 1:1 für die Fürther. Der weiß also, wo in Sandhausen die Tore stehen. © dpa Florian Hübner kennt sich in Sandhausen von allen 96-Profis wohl am besten aus. Er machte zwischen 2013 und 2016 65 Spiele für den SVS und erzielte immerhin sechs Tore. Für die Roten hat er noch gar nicht getroffen. Das wäre doch in seinem 15. Saisoneinsatz eigentlich mal eine gute Gelegenheit für die Premiere. © dpa Klingt wie ein Kalauer, ist aber kein Witz: Als das "BWT-Stadion am Hardtwald" – damals hieß es noch Hardtwaldstadion – 1951 eröffnet wurde, gab es dort noch keinen Rasen. Stattdessen diente – natürlich, was sonst – ein Sandplatz als Spielfläche! © imago/Sportfotodienst Sandhausen ist übrigens vierfacher Weltpokalsieger und fünffacher deutscher Meister… stimmt wirklich! Allerdings nicht der SV Sandhausen, sondern der SKC Rot-Weiß Sandhausen – und auch nicht im Fußball, sondern im Kegeln. © Weber (Symbolbild) Die Stadt Sandhausen hat knapp 15.000 Einwohner. Zum Vergleich: Alleine der hannoversche Stadtbezirk Ahlem-Badenstedt-Davenstedt hat mehr als doppelt so viele. © dpa Viele sind es nicht – aber es gab durchaus Spieler, die sowohl beim SVS als auch den Roten aktiv waren. Als da wären: Stefan Emmerling, Christiaan Pförtner (wirklich mit zwei aa), Florian Hübner und Sören Halfar (Bild). Auch der spätere 96-Coach Reinhold Fanz stand hier mal auf dem Feld. Und sogar 96-Teammanager Fabio Morena hat mal für eine Spielzeit in Sandhausen (2012/2013) gekickt. © dpa Die Roten haben in den letzten neun Jahren siebenmal die Partie am letzten Spieltag gewonnen! Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum stammt aus der vergangenen Saison – aber das war auch ein Auswärtsspiel beim FC Bayern München, der im Anschluss feuchtfröhlich die 26. Meisterschaft feierte. © dpa Die letzte Zweitligapartie von Hannover an einem 34. Spieltag war bei Greuther Fürth. 96 gewann 5:1. Der Aufstieg stand allerdings schon lange vorher fest. Einen Tag nach diesem Sieg fand die Aufstiegsfeier am Rathaus in Hannover statt. Diesmal auch? © dpa Beim vorletzten Zweitligaaufstieg gab es am letzten Spieltag ein kurioses 5:5 beim FSV Salmrohr, der mittlerweile in der Oberliga spielt. Kurios deshalb, weil die Roten mit einer absoluten Rumpfelf anreisten, schon 4:0 führten und Ersatzkeeper Hans Wulf (das Bild stammt aus einer früheren Partie) als Feldspieler eingewechselt wurde. Wulf erzielte in der 83. Minute sogar das 5:3 für 96. © dpa

Sie können also jedem 96-Spieler raten, da mal zu stehen? Ich kann sowieso nur jedem raten, sich mal das Rathaus anzuschauen. Aber es ist ja auch eine Ehre, wenn man sich ins Goldene Buch einer Stadt wie Hannover einträgt, die über 500 000 Einwohner hat. 2002 gab es noch eine Abschlussfahrt in den Robinson-Club nach Fleesensee. Ein Happy-End? Das fand ich toll, weil Frauen und Kinder dabei waren und man sich so bei ihnen bedanken konnte. Die Jüngeren wären vielleicht lieber nach Malle gefahren, aber für mich als älteren Spieler war es klasse. Speziell in der jetzigen Saison lastet ja noch mal mehr Druck auf den Spielern und ihren Familien, die Anspannung wird noch mal größer sein. Da wäre es angemessen, sich noch mal bei den Frauen und Kindern zu bedanken. Sie bekommen ja auch den Druck mit, werden auch angesprochen und müssen das alles mittragen. Da fällt von allen, nicht nur dem Spieler, eine Last ab.

Was raten Sie als Balkon-Experte: Sollen die 96-Profis sich schon darauf freuen oder nicht daran denken? Nicht dran denken. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, aber es ist noch nicht soweit. 96 hat in Sandhausen eine sehr gute Ausgangsposition. Aber jeder, der Fußball spielt, weiß, dass ein Spiel mal blöd laufen kann. Das hat man gerade an den Braunschweigern gesehen. Man muss aggressiv ins Spiel gehen und den Sandhäusern die Lust am Spiel nehmen, um das Ding sicher nach Hause zu bringen. Es ist schwierig, die Anspannung hoch zuhalten, weil man sich nach den letzten Wochen ein bisschen sicher fühlt. Das darf aber nicht passieren. Erst wenn das letzte Spiel erfolgreich verläuft, ist die Saison erfolgreich. Das muss jedem klar sein. Braunschweig ist jederzeit in der Lage, gegen Karlsruhe fünf Tore zu schießen. Da darf man erst gar nicht eine Dynamik aufkommen lassen, wie sie manchmal an den letzten Spieltagen aufkommt, wenn der eine Tor schießt und die andere Mannschaft eines bekommt. Es kann ein entspannter letzter Spieltag sein, aber dafür muss man hart arbeiten und kämpfen. Ist ein Aufstieg das Schönste, was ein Otto-Normal-Profi, der nicht bei Bayern spielt, erreichen kann? Man spielt Fußball, um erfolgreich zu sein. Wenn der Aufstieg das Ziel ist und man das erreicht, dann gibt es nichts Schöneres.

