Immer wieder Erfurt: IceFighters Leipzig können in Thüringen nicht siegen

Erfurt. Die kurze Fahrt hätten sich die Exa Icefighters Leipzig sparen können. Und ob sie in den Pre-Playoffs wirklich auf Erfurt treffen wollen, ist sicher auch fraglich. Am Sonntag unterlagen die Sachsen den Thüringern mit 0:3 (0:0,0:2,0:1). Die Partie – ein einziges Déjà-vu. Schon zum Auftakt 2019 bezwangen die Erfurter mit ihrer Lauertaktik die Icefighters mit, wie wohl?, 3:0.

Nach druckvollem Beginn der Drachen, in denen einige Male Mark Arnsperger, der wegen seiner starken Leistung vom Freitag den Vorzug bekam und erneut stark parierte, übernahmen die Leipziger das Zepter. Das sollten sie auch im gesamten Spiel in der Hand halten, doch es nützte nichts. Beste Chancen ließ das Team von Cheftrainer Gerike aus und haderte zudem mit Pech. So scheiterte Florian Eichelkraut kurz vor der ersten Drittelpause an der Latte. Gerike: „Wenn du da ein, zwei Tore machst, geht das Spiel anders aus. Das wissen wir alle.“