In den Dialog treten: So beantwortet Hannover 96 den offenen Brief der Fans

Kommt endlich Bewegung in den Streit zwischen aktiver Fanszene und Hannover 96? Zumindest sucht der Verein jetzt den direkten Dialog und beantwortet einen offenen Brief der Fans mit einem eigenen. Das Ziel: Miteinander reden. Direkt. Und unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Vor dem Spiel wurden in der Nordkurve zahlreiche Transparente für den Erhalt der 50+1-Regel präsentiert.

Ende September hatten die protestierenden Fans von Hannover 96 einen offenen Brief an Martin Kind und den 96-Vorstand gerichtet. Dieser enthielt einen Fragenkatalog rund um 50+1 und die wirtschaftlichen Zusammenhänge der Macht-Übernahme im Verein. Eine Beantwortung dieser Fragen erbaten sich die Fans bis zum 10. Oktober, eine Frist, die der Verein einhielt. Zumindest mit seiner Antwort - die Beantwortung der gestellten Fragen steht weiter aus.

So reagieren die Fans auf Twitter

In den ersten Reaktionen via Twitter hält sich die Begeisterung der Anhängerschaft aber in Grenzen: