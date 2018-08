In Sandhausen: HSV-Trainer Titz verzichtet erneut auf Jann-Fiete Arp

Arp steht nicht mal im Kader. So war es schon bei der bitteren 0:3-Klatsche zum Auftakt gegen Holstein Kiel.

Und schon wieder steht er nicht im Profikader. Hamburgs Nachwuchstalent Jann-Fiete Arp, der als großer Hoffnungsträger seines Vereins gilt, wird auch am Sonntag in Sandhausen nicht zum Zug kommen.

Stattdessen tritt Arp mit der Reservemannschaft gegen den VfL Oldenburg an.

HSV-Trainer Titz setzt dafür auf Neuzugang Orel Managala, der direkt in der Startelf steht. Leo Lacroix, eine weitere Neuverpflichtung, wird hingegen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Pierre-Michel Lasogga darf erneut von Beginn an ran, auch Lewis Holtby steht wieder in der Startformation.