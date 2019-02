Indians bauen Siegesserie gegen Rostock Piranhas aus - Scorpions glänzen in Halle

Die Hannover Indians haben in der Eishockey-Oberliga ihre Siegesserie fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio bezwang vor 2302 Zuschauern am Pferdeturm die Rostock Piranhas mit 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) – und feierte damit den siebten Erfolg am Stück. Gleichzeitig beträgt der Vorsprung auf die Plätze, die in den Play-offs keinen Heimvorteil bieten, schon satte zehn Punkte.

Peleikis und Bosas beenden das Zittern

Der ECH, am vom Zoo präsentierten „tierischen Spieltag“ in Sondertrikots aufgelaufen, ging durch Brent Norris (17.) und Branislav Pohanka (25.) mit 2:0 in Front. Nach dem 3:0 von Thore Weyrauch (32.), der damit drei Tore in den vergangenen vier Partien erzielt hat, schien die Partie entschieden.

Doch mit einem Doppelschlag kamen die Gäste wieder heran. Joshua Rabbani (33.) traf nur 18 Sekunden nachdem Thomas Ziolkowski auf die Strafbank musste. Michal Bezouska (34.) verkürzte sogar auf 2:3 – ebenfalls in Überzahl, Armin Finkel saß gerade 19 Sekunden auf der Strafbank. In den vergangenen Wochen zeigten sich die Indians noch recht stabil in Unterzahl.

Doch das große Zittern verhinderten im Schlussdrittel Robert Peleikis (48.) im Powerplay und Arnoldas Bosas (60.) mit ihren Toren zum 5:2-Endstand.