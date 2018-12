Indians führen lang und siegen spät - Scorpions gehen an der Ostsee baden (mit Bildern)

Anzeige

Dank eines Tores von Andreas Morczinietz, der nach starker Vorarbeit von Igor Bacek den Puck 59 Sekunden vor Spielschluss ins Tor hämmerte, bezwangen die Hannover Indians in der Eishockey-Oberliga den Herner EV mit 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Im Kasten von Herne stand Björn Linda. Er hütete in der vergangenen Saison noch für die Hannover Scorpions das Tor, wechselte dann zu Zweitliga-Aufsteiger Deggendorfer SC. In der Vorwoche schloss sich Linda dem HEV an - offenbar reichte die Zeit nicht für eine vollständige Beflockung des Trikots aus, bei Linda fehlte noch der Name über seiner Rückennummer.

Hannovers Igor Bacek (vorn) scheitert an Keeper Björn Linda.

Ex-Scorpion Linda vereitelt viele gute Chancen, doch dann kommt Morczinietz Bei den Scorpions hatte er sich die Zusatzbezeichnung „Hexer“ erarbeitet, in vielen Szenen wurde er diesem Spitznamen gerecht - vor allem im zweiten Drittel. In den Duellen gegen Stefan Goller (22.) und Armin Finkel (27.) blieb er Sieger, überragend vereitelte Linda in der 30. Minute binnen weniger Sekunden zwei Großchancen von Brent Norris. Im ersten Durchgang lief Norris bereits allein auf Linda zu, verpasste aber das Führungstor in Unterzahl. Bis zum Ende des Mitteldrittels geriet Linda immer mehr unter Druck. Zunächst konnte er gegen Robby Hein nach dessen Solo noch retten (37.), dann fiel aber das längst überfällige 1:0. Branislav Pohanka (38.) schlenzte die Scheibe in den Winkel. Die Indians wiederum haben jedoch auch einen guten Torhüter, nicht durch Zufall kassierte Kevin Beech nur einen Gegentreffer. Seine stärkste Aktion hatte der Indians-Keeper, als er in Unterzahl gegen Patrick Asselin den Ausgleich verhinderte (49.). Kurz danach war Beech aber geschlagen, als Dennis Thielsch zum 1:1 traf. Doch dann kam Morczinietz.