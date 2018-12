Indians kommen zum Jahresabschluss unter die Räder - Scorpions feiern Kantersieg

Gegen den völlig desolaten ECH trafen Lennart Palausch (2.), Ryan Warttig (3.) und Fabian Calovi (11.) zum 3:0. Erst in der 19. Minute traf Branislav Pohanka zum 1:5. Zuvor waren noch Bradley McGowan (15.) und Moritz Israel (18.) erfolgreich für die Crocodiles - die einfach viel schneller sowie kombinationsstärker und von den Indians kaum zu stellen waren.

Es war wie eine Silvesterparty, die nicht hält was sie verspricht: Erwartungserhaltung hoch, ein mit 4221 Zuschauern annähernd volles Haus - und dann gibt es einen Blindgänger nach dem anderen. In Zahlen: 0:5 stand es nach 17 Minuten. „Mir fehlen die Worte. Ich entschuldige mich bei den Fans für unsere Leistung“ , sagte Indians-Trainer Lenny Soccio.

Trotz schwacher Leistung: Gute Stimmung auf den Rängen

Im Mitteldrittel wechselte Indians-Trainer Lenny Soccio den Torhüter und brachte Patrick Golombek für Kevin Beech in die Partie. Immerhin: Die Gastgeber bekamen wieder Ordnung in ihr Spiel - und hätten in ihrer besten Phase vielleicht noch für etwas Spannung sorgen können bei einem starken Überzahlspiel (28.).

Doch fast im Gegenzug sorgte Israel (30.) für das 1:6. Brent Norris (55.) gelang der 2:6-Endstand - zu einem Zeitpunkt, als die Party dann zumindest auf den Rängen noch in Schwung kam. Die Indians-Fans feierten nämlich zusammen mit den Hamburger Anhängern.