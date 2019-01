Deutliche Steigerung: Indians steigern in Essen und gewinnen mit 2:0

Die Achterbahnfahrt der Hannover Indians geht weiter. Der Eishockey-Oberligist lieferte auch am Wochenende wieder das volle Unterhaltungsprogramm. Nach der schwachen Darbietung am Freitag daheim gegen Erfurt (3:6) ging die Leistungskurve wieder steil nach oben: Der ECH gewann mit 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) beim Verfolger Moskitos Essen.

Vor 1241 im Eisstadion am Westbahnhof nahmen die Gäste, mit nur 14 Feldspielern angetreten, von Beginn an Tempo auf. Lukas Valasek brachte die Gäste in Front (8.), als er einen Schuss von Abwehrspieler Robert Peleikis ins Netz abfälschte. Brent Norris (19.) hätte die Führung ausbauen können, er scheiterte am Pfosten. Zur Mitte der Spielzeit gelang den Indians mit einem druckvollen Powerplay der nächste Treffer – wieder hatte das Tor seine Entstehung bei einem Verteidiger. Thomas Ziolkowski versuchte es mehrfach mit Schüssen, beim dritten Versuch ließ Moskitos-Keeper Patrik Cerveny die Scheibe prallen, Norris staubte ab (30.).

Für die Essener Angriffe, vor allem zur Schlussoffensive in einem hektischen dritten Abschnitt, erwies sich ECH-Torhüter Kevin Beech als Bremse. Der Goalie war im bisherigen Saisonverlauf für so manche Fahrkarte verantwortlich, doch diesmal war sein Auftritt eine echte Attraktion: Er wehrte die letzten Schüsse sogar ohne Schläger ab.

Scorpions haben Pause

Die Hannover Scorpions, am Freitag 3:4 nach Verlängerung gegen Tilburg unterlegen, waren Sonntag spielfrei.