Ingolstadt vermiest RB Leipzig die Champions-League-Party

Leipzig. Die Konfettiregen blieb aus. RB Leipzig muss die Feier für den Start in der Champions League verschieben. Das Team von Ralph Hasenhüttl kam am Samstagabend vor mehr als 41.000 Zuschauern im heimischen Stadion gegen den Tabellenvorletzten Ingolstadt nicht über ein 0:0 hinaus. Dabei wäre alles angerichtet gewesen – auch der BVB und Köln trennten sich torlos. Weiterer Wermutstropfen: Leipzigs bester Stürmer Timo Werner musste verletzt ausgewechselt werden.

Viele Fouls und Provokationen

Mit Tempo und motiviert startet der Gastgeber gegen dicht gestaffelte Ingolstädter im 3-4-3-System. Im Hinspiel überraschte Walpurgis mit der Dreierkette, diesmal lässt sich Leipzig nicht beeindrucken. RB ist überlegen, hat viel Ballbesitz, muss das Spiel machen. Poulsen scheitert mit dem ersten guten Abschluss in der zehnten Minute an Keeper Martin Hansen.

Der junge Upamecano sieht bereits nach 18 Minuten Gelb, hat Glück, dass sein Gegenspieler noch Zentimeter vor dem Strafraum fällt. Der Freistoß landet aus gefährlicher Position in der RB-Mauer. Dafür haben die Hausherren die Führung in der 22. Minute erneut auf dem Fuß. Werner mit viel Tempo über die rechte Seite, sein Schuss wird abgefälscht.

Es kommt, wie RB-Coach Hasenhüttl es vorausgesagt hat: Viele Fouls und Provokationen – der Überlebenskampf eines abstiegsgefährdeten Teams. Ingolstadt lässt Leipzig nicht mehr in den Rhythmus kommen, versucht Standards zu schinden. Der Gastgeber bekommt durch Forsberg und Werner noch zwei Möglichkeiten, doch es geht torlos in die Pause. Es stehen bereits zwölf Fouls und vier Gelbe Karten zu Buche. Pfiffe von den Rängen.

Werner muss verletzt raus

Der zweite Durchgang beginnt so ruppig, wie der erste aufgehört hat. Schiedsrichter Daniel Siebert hat viel zu tun und muss aufpassen, dass ihm die Partie nicht entgleitet. In der 51. Minute kann Poulsen seine Chance nach Traumpass von Keita nicht nutzen, befördert den Ball aus guter Position über den FCI-Kasten. Auf der anderen Seite köpft Lex die Kugel auf das Leipziger Tor.

Nach einem Zweikampf mit Suttner bleibt Werner (65.) am Boden liegen und muss mit einer Verletzung am Sprunggelenk raus. Für ihn kommt Davie Selke. Der Stürmer hat das Tor auf dem Fuß, trifft aber nach Steilvorlage von Bernardo den Ball nicht richtig.

Benno Schmitz wird auf Leipziger Seite noch für Marcel Halstenberg eingewechselt. Der nach Ingolstadt ausgeliehene Ex-Leipziger Anthony Jung darf in der letzten Viertelstunde auch ran. Sein Teamkollege Morales sieht in der 86. Minute nach taktischem Foul Gelb-Rot.

Burke soll als Joker in den letzten Minuten für Unruhe sorgen. Doch es ist an diesem Nachmittag wie verhext, das Runde will nicht ins Eckige.