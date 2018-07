Inter Leipzig bezwingt Regionalligist Bautzen im Test mit 3:0

Mehderitzsch. Fußball-Oberligist International Leipzig hat ein Testspiel gegen Regionalligist Budissa Bautzen erstaunlich deutlich mit 3:0 (2:0) gewonnen. „Das täuscht ein wenig, denn Bautzen war in der ersten Halbzeit vor allem in den Zweikämpfen besser. Es hätte also auch anders ausgehen können“, relativierte Inter-Trainer Heiner Backhaus. Am Freitag war es bei Regionalliga (Nord)-Absteiger Borussia Hildesheim noch andersherum gewesen. Da unterlag der FC Inter trotz leichter Dominanz 0:2.