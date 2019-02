Inter Leipzig unterliegt FSV Luckenwalde mit 0:3

Torgau. Die erhoffte Überraschung blieb aus, der Tabellendritte der Fußball-Oberliga Süd konnte Spitzenreiter FSV Luckenwalde nicht bezwingen. Am Ende hatten die Gäste die Nase sogar deutlich mit 3:0 vorn. Die Leipziger hatten gefühlt eigentlich mehr vom Spiel, doch ihre Aktionen mündeten viel zu selten in torgefährliche Situationen. Ein Kopfball von Arlind Shoshi schuf zumindest einen Anflug von Verunsicherung in der ansonsten kompakt stehend Gäste-Abwehr. Auch Fernschüsse von Marcelo Franceschi und Braima Cande gingen Richtung FSV-Kasten, konnten aber von Torwart Konstantin Filatow entschärft werden. Die ausgefuchsten Luckenwalder konterten im richtigen Moment schnell und clever. Das führte zum 0:1 durch den flinken Takahiro Tanio (33. Minute). Das 0:2 fiel durch einen berechtigten Foulelfmeter, den Marcel Hadel verwandelte(69.).