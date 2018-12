Inter Mailand gegen SSC Neapel live im Stream schauen

Winterpause? Gibt es auch in der Serie A nicht! Italiens Fußball-Eliteliga geht am zweiten Weihnachtsfeiertag unter anderem mit der Partie Inter Mailand gegen SSC Neapel am Mittwoch (20.30 Uhr) in den 18. Spieltag. Seit 12.30 Uhr rollt der Ball in Bella Italia mit der Partie Frosinone gegen AC Mailand wieder, am Abend steigt dann im Fußballtempel von San Siro das Verfolgerduell zwischen Inter und Napoli.