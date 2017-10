Interesse aus Istanbul: Verlässt Kenan Karaman Hannover 96?

Der frühere Hoffenheimer hat bei den Roten noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018, fand in dieser Saison bisher allerdings noch nicht zu seiner Form. Beim Pokalspiel in Wolfsburg wurde Karaman eingewechselt und ließ eine große Möglichkeit liegen. In der Bundesliga kam der Deutsch-Türke neunmal zum Einsatz, eine Vorarbeit oder ein Treffer gelangen dem Linksaußen allerdings nicht. In der vergangenen Zweitliga-Saison hatte er noch sechs Tore erzielt. Karaman gehört zu den Klienten von Berater Jan Schlaudraff und hat laut Schätzungen von transfermarkt.de einen Marktwert von 1,75 Millionen Euro.

Schon einmal hatte Besiktas einen Spieler von Hannover 96 geholt und damit gute Erfahrungen gemacht. Der Brasilianer Marcelo blühte in der Türkei regelrecht auf. Die Istanbuler hatten den Verteidiger für zwei Millionen Euro von 96 verpflichtet und konnten ihn nur dann nur ein Jahr später gewinnbringend für sieben Millionen Euro an Olympique Lyon weiterverkaufen.