Mit BVB, FC Bayern & Co.: Fragen und Antworten zum International Champions Cup 

Anzeige

In der Nacht von Freitag auf Samstag eröffnet Borussia Dortmund den diesjährigen International Champions Cup gegen den englischen Meister Manchester City. Bereits zum sechsten Mal findet das Turnier statt. Bis zum 11. August können sich Fußball-Fans auf tolle Partien freuen. Doch was ist der Champions Cup überhaupt, wer ist dabei und wann wird gespielt? Der SPORTBUZZER klärt die wichtigsten Fragen zum der größten Fußball-Vorbereitungsturnier der Welt.

Was ist der International Champions Cup? ​Der international Champions Cup ist Vorbereitungsturnier, das Top-Teams aus Europa die Chance geben soll, sich auf höchstem Niveau zu messen. Dabei absolvieren die Teilnehmer drei Freundschaftsspiele, jeweils an einem anderen Ort. Die Partien werden über den ganzen Globus verteilt ausgetragen. 2012 gründete Milliardär Stephen M. Ross, der gleichzeitig Besitzer des NFL-Teams Miami Dolphins ist, gemeinsam mit Matt Higgins und ihrer Firma Relevant Sports die Veranstaltungsreihe. 2013 fand der Cup zum ersten Mal statt. In diesem Jahr wird der Wettbewerb bereits zum sechsten Mal ausgetragen.

​Wie ist der Modus? In den letzten Jahren veränderte sich der Modus immer wieder. In diesem Jahr bestreitet jedes der 18 Teams genau drei Spiele. Für einen Sieg gibt es drei Punkte, für eine Niederlage null. Bei einem Remis geht es ab ins Elfmeterschießen. Wer da gewinnt, bekommt zwei Punkte für die Wertung, der Verlierer immerhin einen. Die Gesamtpunkte werden am Ende in einer großen Wertung aufgeführt. Anhand dessen wird festgestellt, welches Team das beste des diesjährigen Champions Cup wird.

​Welche Teams sind dabei? 18 Mannschaften sind in diesem Jahr dabei. Die Teams kommen ausschließlich aus Europa. Alle Klubs haben bereits in der Vergangenheit mindestens schon einmal am Champions Cup teilgenommen. Die Teilnehmer im Überblick: aus England: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur

aus Italien: Inter Mailand, AC Mailand, Juventus, Rom

aus Spanien: Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid

aus Deutschland: Bayern München, Borussia Dortmund

aus Frankreich: Paris, Lyon

aus Portugal: Benfica

​Wann wird gespielt? Am Samstag (3.05 Uhr deutscher Zeit) eröffnet Borussia Dortmund das Turnier gegen Manchester City in Chicago. Der BVB ist noch einmal am 22. Juli (Liverpool) und 26. Juli (Benfica) im Einsatz. Auch der deutsche Rekordmeister Bayern München startet am Samstag ins Turnier. Um 16.05 Uhr testet das Team in Klagenfurt am Wörtersee gegen Paris. Danach müssen die Bayern am 26. Juli (Juventus) und 29. Juli (Manchester City) nochmal ran. Die restlichen Mannschaften bestreiten ihre Partien noch bis zum 11. August.

​Wo wird gespielt? Die insgesamt 27 Begegnungen werden in 23 verschiedenen Stadien ausgetragen. Dabei wird in Europa (Dublin, London, Klagenfurt, Nizza, Madrid, Faro-Loulé, Lecce), in den USA (Minneapolis, Chicago, Ann Arbor, Pittsburgh, Harrison, East Rutherford, Philadelphia, Landover, Charlotte, Miami Gardens, Arlington, San Diego, Pasadena, Carson, Santa Clara) und in Singapur (Kallang) gespielt. Das größte Stadion steht dabei übrigens in Ann Arbor. Das Michigan Stadium, in dem normalerweise Collage-Football gespielt wird, bietet Platz für 107.601 Zuschauer und ist damit das größte Stadion der USA.

Die 10 schönsten Stadien Europas Platz 10: Juventus Stadium (Turin) Im Jahre 2011 löste das hochmoderne Stadion das legendäre Delle Alpi ab, was vorher auf dem Gelände stand und vor dem Bau des Juventus Stadium abgerissen wurde. Während im altehrwürdigen Steintempel meist gähnende Leere herrschte, gilt die neue Arena als stimmungsvollste Italiens. Die 41.475 Platze sind auch in der Liga fast immer besetzt. © dpa Platz 9: Anfield Road (Liverpool) 1884 eröffnet, ist die Anfield Road des FC Liverpool das wohl traditionsreichste Stadion in ganz Europa. Der legendäre Fan-Song "You'll never walk Alone" fand hier seinen Ursprung, der Fabel nach sangen die Reds-Fans nach dem Ausfall der Stadionmusik einfach weiter und schrieben so Fußball-Geschichte. Die Zuschauertribüne "The Kop" ist weltberühmt, vor dem Gang aufs Spielfeld stimmt die Wandschrift "This is Anfield" die Spieler auf das Match ein. © dpa Platz 8: Allianz-Arena (München) Die Münchener Allianz-Arena hat Platz für 75 000 Zuschauer und beherbergt den FC Bayern und Lokalrivale 1860 München. Das Stadion wurde zur WM 2006 gebaut und ist bei Bundesliga-Spielen des deutschen Rekordmeisters seit Jahren ausverkauft. Allerdings erlebte der FC Bayern hier auch eine seiner dunkelsten Stunden: Im "Finale Dahoam" unterlag man 2012 im Champions League-Endspiel gegen den FC Chelsea. © dpa Platz 7: Estadio Santiago Bernabeu (Madrid) Im Bernabeu trägt der spanische Rekordmeister Real Madrid seine Heimspiele aus. Es ist mit 85.454 Plätzen das zweitgrößte Stadion Spaniens und war Schauplatz von zahlreichen geschichtsträchtigen Spielen. So wurde Real Madrid hier 1957 vor rekordverdächtigen 125.000 Zuschauern den zweiten Landesmeister-Titel., 1997 brach hier vor dem Champions-League Spiel zwischen Borussia Dortmund und den Königlichen ein Tor zusammen. © dpa Platz 6: Veltins Arena (Gelsenkirchen) Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist die Heimstätte des FC Schalke 04 und die größte Fußballhalle Deutschlands. Das Dach des 62.271 Zuschauer fassenden Fußballtempels kann bei Bedarf geschlossen werden. Von 2001 bis 2005 hieß das Stadion noch "Arena AufSchalke". 2004 fand hier das Champions League-Finale zwischen dem FC Porto un AS Monaco (3:0) statt. © dpa Platz 5: Old Trafford (Manchester) Bereits seit über 100 Jahren ist das Old Trafford Schauplatz der Spiele von Manchester United und damit eines der ältesten Stadien im europäischen Spitzenfußball. Die Legende des Vereins, Sir Bobby Charlton, taufte das Stadion einmal "Theatre of Dreams" (Theater der Träume) und so wird es heute noch gelegentlich genannt. Mit einer Zuschauerkapazität von 75.653 ist das Old Trafford nach dem Wembley-Stadion die größte Fußball-Arena Englands. © dpa Platz 4: Giuseppe Meazza (Mailand) Das Giuseppe-Meazza Stadion ist auch unter dem Namen „San Siro“ bekannt und ist die Heimstätte der Mailänder Klubs AC und Internazionale. Diese beiden Teams trugen natürlich auch das erste Spiel in der Arena aus (19. September 1926), welches Inter mit 6:3 gewann. Das Meazza bietet rund 80.000 Fans Platz. 2001 gewann der FC Bayern hier die Champions League. © dpa Platz 3: Camp Nou (Barcelona) Das Camp Nou in Barcelona ist das größte Stadion Europas. Bei Ligaspielen des FC Barcelona finden hier 99 354 Zuschauer Platz. In den kommenden Jahren soll diese Kapazität aber noch erweitert werden, dann sollen 105 000 Zuschauer Messi und Co. zaubern sehen können. © dpa Platz 2: Mestalla (Valencia) Das "Mestalla" ist das Stadion des FC Valencia und mit einem Fassungsvermögen von 55.000 Zuschauern das drittgrößte in Spanien. Auch "Camp del Valencia" genannt, war das Mestalla in diesem Jahrhundert viermal Ausrichter des spanischen Pokalfinales, 2019 soll es durch eine Hightech-Arena ersetzt werden. © dpa Platz 1: Signal-Iduna Park (Dortmund) Der Signal-Iduna Park (ehemals Westfalenstadion) ist das Heimstadion von Borussia Dortmund und mit über 80 000 Plätzen das größte Stadion Deutschlands. Weltweit bestaunt wird vor allem die Südtribüne, die über 20 000 Fans bei BVB-Heimspielen zur "gelben Wand" machen. © dpa

Anzeige

​Wer zeigt die Spiele? Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN wird alle Spiele des International Champions Cup übertragen.

​Die Übersicht aller Spiele: Samstag, 21. Juli 3.05 Uhr: Manchester City - Borussia Dortmund (Chicago) 16.05 Uhr: Bayern München - Paris (Klagenfurt) Sonntag, 22. Juli 22.05 Uhr: Liverpool - Borussia Dortmund (Charlotte) Donnerstag, 26. Juli 1.05 Uhr: Juventus - Bayern München (Philadelphia) 2.05 Uhr: Borussia Dortmund - Benfica (Pittsburgh) 2.05 Uhr: Manchester City - Liverpool (Rutherford) 4.05 Uhr: Rom - Tottenham Hotspur (San Diego) 5.05 Uhr: AC Mailand - Manchester United (Carson) 13.35 Uhr: Atlético Madrid - Arsenal (Singapur/Kallang) Samstag, 28. Juli 13.35 Uhr: Arsenal - Paris (Singapur/Kallang) 19.05 Uhr: Benfica - Juventus (Harrison) 20.05 Uhr: Chelsea - Inter Mailand (Nizza) 23.05 Uhr: Manchester United - Liverpool (Ann Arbor) Sonntag, 29. Juli 1.05 Uhr: Bayern München - Manchester City (Miami Gardens) 5.05 Uhr: Barcelona - Tottenham Hotspur (Pasadena) Montag, 30. Juli 13.35 Uhr: Paris - Atlético Madrid (Singapur/Kallang) Mittwoch, 1. August 2.05 Uhr: Manchester United - Real Madrid (Miami Gardens) 2.35 Uhr: Tottenham Hotspur - AC Mailand (Minneapolis) 4.05 Uhr: Barcelona - Rom (Minneapolis) 21.05 Uhr: Arsenal - Chelsea (Dublin) 22.05 Uhr: Benfica - Lyon (Faro-Loulé) Samstag, 4. August 20.05 Uhr: Inter Mailand - Lyon (Lecce) Sonntag, 5 . August 0.05 Uhr: Real Madrid - Juventus (Washington) 2.05 Uhr: AC Mailand - Barcelona (Santa Clara) Dienstag, 7. August 21.05 Uhr: Chelsea - Lyon (London) Mittwoch, 8. August 2.05 Uhr: Real Madrid - Rom (East Rutherford) Samstag, 11. August 20.05 Uhr: Atlético Madrid - Inter Mailand (Madrid)