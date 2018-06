Internationale Pressestimmen zu Last-Minute-Sieg Argentiniens

Argentiniens letztes Gruppenspiel war gleich in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: Zum einen war das Spiel für sich hochspannend. Erst fünf Minuten vor dem Ende machte die "Albiceleste" den Achtelfinaleinzug mit dem Siegtreffer gegen Nigeria perfekt. Zum anderen lieferte Argentinien-Legende Diego Maradona auf der Tribüne eine kuriose Show ab. Folglich überschlagen sich die internationalen Medien auch in der Nachberichterstattung des Spiels. Zum Spiel betont so zum Beispiel die argentinische "Diario Democracia" es sei "qualvoll" gewesen. Außerdem wird der Siegtreffer Marcos Rojos gefeiert, unter anderem vom englischen Daily Star, der schreibt "Rojos-Rakete rettet Argentinien". Doch auch über Maradonas komische Gebärden auf der Tribüne wird reichlich kommentiert - beispielsweise kommt der "Finger Gottes" vor.